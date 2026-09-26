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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من إكرامي الشحات على أزمة رمضان صبحي: أهم حاجة إنه واقف على رجليه وبصحته بين ولاده

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، المتعلقة بقضية المنشطات، عقب استمرار عقوبة الإيقاف الموقعة على اللاعب.

وقال إكرامي الشحات، خلال تصريحات تلفزيونية مع مهيب عبد الهادي، ردًا على سؤال بشأن ما حدث لرمضان صبحي: «ده نصيبه، وأهم حاجة إنه واقف على رجليه وبصحته بين ولاده.. وهنشوف الأوراق والحيثيات وإزاي نقدم التماس».

وتأتي تصريحات إكرامي الشحات في ظل استمرار أزمة رمضان صبحي المتعلقة بقضية المنشطات، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، عقب استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية.

ووفقًا لتفاصيل القضية، خلص حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة للوائح مكافحة المنشطات تتعلق بسلامة العينة وإجراءات الفحص، دون أن يكون الحكم قائمًا على ثبوت تناول اللاعب مادة محظورة، وذلك في إطار القضية الخاصة بالعينة محل النزاع.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

بداية أزمة رمضان صبحي

وتعود بداية الأزمة إلى أغسطس 2023، عندما خضع رمضان صبحي لاختبار للكشف عن المنشطات، قبل ظهور ملاحظات تتعلق بخصائص العينة محل الفحص، من بينها الكثافة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق بشأن سلامة العينة والإجراءات المرتبطة بها.

وكانت لجنة الاستماع المصرية قد قررت في يوليو 2024 رفع الإيقاف المؤقت عن رمضان صبحي، قبل أن تتقدم «وادا» باستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس».

وأصدرت «كاس» حكمها في نوفمبر 2025 بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، قبل أن يلجأ اللاعب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على القرار، إلا أن المحكمة رفضت الطعن في سبتمبر 2026.

وبذلك تستمر عقوبة الإيقاف الموقعة على رمضان صبحي، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب تدريباته البدنية خلال فترة ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

ولا يعني قرار الإيقاف الرياضي تلقائيًا فسخ عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، إذ يظل موقف اللاعب التعاقدي مرتبطًا باللوائح وبنود العقد المبرم بين الطرفين.

إكرامي الشحات الأهلي رمضان صبحي محكمة التحكيم الرياضية الدولية بيراميدز

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