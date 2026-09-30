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ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم دخل التاريخ وتفوّق على رمضان صبحي ومحمد صلاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم دخل التاريخ وتفوّق على رمضان صبحي ومحمد صلاح

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن إنجاز تاريخي حققه حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يُسجّل هدفًا بقميص الفراعنة، متفوقًا على رمضان صبحي ومحمد صلاح، وفقًا للأرقام التي نشرها عبر حسابه.

وأوضح خالد طلعت أن حمزة عبد الكريم سجّل هدفًا لمنتخب مصر في شباك جنوب السودان، خلال المباراة التي أقيمت يوم 29 سبتمبر 2026، عن عمر 18 عامًا و8 أشهر و28 يومًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة أصغر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع المنتخب الوطني.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن القائمة يتصدّرها عبد الرحمن صقر، الذي سجّل هدفًا في مرمى النمسا خلال أولمبياد برلين عام 1936، وكان عمره 17 عامًا و8 أشهر و27 يومًا، بينما يأتي أحمد حسام ميدو في المركز الثاني، بعدما سجل في شباك الإمارات يوم 5 يناير 2001، بعمر 17 عامًا و10 أشهر و12 يومًا.

وأضاف خالد طلعت أن رمضان صبحي يأتي في المركز الرابع، بعدما سجل هدفًا أمام نيجيريا يوم 29 مارس 2016، وكان عمره 19 عامًا وشهرين و6 أيام، فيما يحتل محمد صلاح المركز الخامس، عقب تسجيله في مرمى النيجر يوم 8 أكتوبر 2011، بعمر 19 عامًا و3 أشهر و23 يومًا.

ويعكس هذا الإنجاز المبكر لحمزة عبد الكريم حضوره في سجلات أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص منتخب مصر، بعدما دخل القائمة التاريخية متقدمًا على عدد من الأسماء البارزة في الكرة المصرية.

خالد طلعت حمزة عبد الكريم رمضان صبحي محمد صلاح اهداف حمزة عبد الكريم

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