عروض لشراء حمزة عبد الكريم.. وقلق برشلونة من ملعب جنوب السودان

كشف تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل صراع الوكلاء للحصول على توقيع حمزة عبد الكريم، مشيرا إلى ان التنافس على المهاجم الواعد أصبح دائرا بين أكبر وكالات إدارةالأعمال.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نادي برشلونة قرر مضاعفة الشرط الجزاء والحفاظ على حمزة عبد الكريم بعقد كبير يصل لـ 2030 وسط عدم خوض اللاعب مباريات مع الفريق الأول.

وأضافت الصحيفة أن خطط برشلونة تتمثل في خوض اللاعب من 10 لـ 15 مباراة هذا الموسم مع الفريق ليتطور ويتدرج في المباريات، حيث من المتوقع أن تأتي العروض لاستعارة اللاعب في يناير، وهو ما يرفضه اللاعب والنادي.

ويخشى نادي برشلونة وفق التقرير، المباراة القادمة لمنتخب مصر أمام جنوب السودان، حيث تشير المعطيات إلى أن حمزة عبد الكريم سيكون أساسيا بسبب غياب محمد صلاح.

واختتمت الصحيفة: “الأزمة تكمن في المباراة التي تقام على ملعب بعشب صناعي وفي حالة ليست جيدة ويأمل النادي ألا يتعرض اللاعب لأي إصابة أو مكروه، خصوصا أنه عنصر ثابت في قائمة برشلونة”.