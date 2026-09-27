الرئيس السيسي يستقبل «كريستل هايدمان» الرئيسة التنفيذية لمجموعة «أورنج» العالمية

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرًا عاجلاً حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية.

وأشاد الرئيس السيسي بالنجاح الذي حققته المجموعة في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، والمنصات الذكية، والتنمية المجتمعية، والتعليم الرقمي.

وأكد تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع.

كما أكد الرئيس السيسي على تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة "أورنج" في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة.

وشدّد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة "أورنج" في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال توفير برامج وفرص تدريبية متخصصة.