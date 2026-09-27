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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المنشطات تسببت فى أضرار بجسمي.. سيلفستر ستالون يثير الجدل باعترفات قوية

سيلفستر ستالون
سيلفستر ستالون

تحدث النجم العالمي سيلفستر ستالون عن الكواليس الخاصة بتجسيده شخصية الملاكم الشهير روكي، التي قدمها على مدار سلسلة الأفلام التي حملت الاسم نفسه، موضحا أن حرصه على الظهور بجسد رياضي ومثالي وصل به إلى مرحلة وصفها بالهوس، وتسببت له في أضرار صحية جسيمة.

كواليس سيلفستر ستالون في فيلم روكي

وتحدث سيلفستر ستالون، خلال حوار مع صحيفة The New York Times، عن التحول الذي طرأ على نظرته إلى جسده أثناء تحضيره لشخصية روكي، موضحا أنه لم يكن يسعى إلى الوصول إلى البنية الجسدية الضخمة التي اشتهر بها النجم أرنولد شوارزنيجر، وإنما كان يريد تكوين جسد أكثر رشاقة وقوة، مع الحفاظ على القدرة على الحركة والأداء البدني.

اعترافات سيلفستر ستالون

وأشار ستالون إلى أن رغبته في تطوير بنيته الجسدية تجاوزت حدود التدريب المعتاد، وتحولت تدريجيا إلى هوس شديد بالحفاظ على مستوى معين من اللياقة، موضحا أن الأمر وصل إلى إصابته بما وصفه بالشره المرضي، بالتزامن مع تصوير الجزء الثالث من سلسلة Rocky.

وأوضح قائلا إنه وصل خلال تصوير Rocky III إلى نسبة دهون بلغت 2.6%، مؤكدا أنه لم يكن قادرا على الاحتفاظ بالطعام في معدته، أو أنه لم يكن يرغب في ذلك، بسبب انشغاله المفرط بالحفاظ على الشكل الذي ظهر به أمام الجمهور، معتبرا أن الأمر تحول إلى نوع من العبادة القهرية للجسد.

كما تحدث سيلفستر ستالون بصراحة عن استعانته بالمنشطات والأدوية من أجل الوصول إلى الشكل الجسدي الذي ظهر به في أفلام روكي، مؤكدا أن تحقيق هذه البنية بهذه السرعة لم يكن ممكنا من وجهة نظره من دون استخدام وسائل إضافية.

وأضاف أن نظام استخدام المنشطات كان يعتمد، بحسب وصفه، على ستة أسابيع من الاستخدام ثم ستة أسابيع من التوقف، مشيرا إلى أن هذه التجربة كان لها ثمن، وأنها تسببت له في أضرار جسيمة، رغم سعيه المستمر للحفاظ على لياقته البدنية والوصول إلى الصورة التي ارتبط بها الجمهور مع شخصية روكي.

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