قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
وزير الخارجية يتابع التحضيرات للفعاليات الأفريقية الثلاث بالعلمين الجديدة
خنقتها بإيشارب وأخفت جثمانها داخل شوال.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطـ ـفلة «ملك ظريف» ضحية زوج عمها بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات إسرائيلية تستهدف مدنيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة| تفاصيل

غزة
غزة
البهى عمرو

قال يوسف أبو كويك مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن 3 غارات إسرائيلية سُجلت منذ منتصف الليل وحتى الآن، مشيرًا إلى أن جميعها استهدفت مواطنين مدنيين، مضيفا أن أحدث الغارات استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينما استهدفت غارة ثانية منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصابت شخصين وكانت إصابة أحدهما خطيرة للغاية.

وأوضح «أبو كويك» في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة شهد أيضًا إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة، إلى جانب إصابات أخرى تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مشيرًا إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وصباح اليوم، لافتًا إلى أن الزوارق الإسرائيلية لاحقت الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق قريبة من الخط الأصفر، بالتزامن مع إطلاق مروحيات إسرائيلية النار على فترات متقطعة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج والمناطق الشرقية لمخيم المغازي، بالقرب من شارع صلاح الدين.
 

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية مدينة غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

ظاهرة النينيو تهدد الأمن الغذائي العالمي

الشوكولاتة والقهوة والخبز.. قائمة السلع المرشحة للارتفاع بسبب النينيو

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي دعوة صريحة لتصعيد العدوان

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي دعوة صريحة لتصعيد العدوان

أرشيفية

واشنطن تصعّد الضغط على إيران.. تحرك للعزل الاقتصادي واستهداف شركات الطيران

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد