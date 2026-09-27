غارات إسرائيلية تستهدف مدنيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة| تفاصيل

قال يوسف أبو كويك مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن 3 غارات إسرائيلية سُجلت منذ منتصف الليل وحتى الآن، مشيرًا إلى أن جميعها استهدفت مواطنين مدنيين، مضيفا أن أحدث الغارات استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينما استهدفت غارة ثانية منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصابت شخصين وكانت إصابة أحدهما خطيرة للغاية.

وأوضح «أبو كويك» في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة شهد أيضًا إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة، إلى جانب إصابات أخرى تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مشيرًا إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وصباح اليوم، لافتًا إلى أن الزوارق الإسرائيلية لاحقت الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق قريبة من الخط الأصفر، بالتزامن مع إطلاق مروحيات إسرائيلية النار على فترات متقطعة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج والمناطق الشرقية لمخيم المغازي، بالقرب من شارع صلاح الدين.

