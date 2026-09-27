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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال زياد قاسم مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن مصر تواصل جهودها الإنسانية لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال استقبال المرضى والمصابين والجرحى، أو عبر إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

 وأوضح، أن مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات اصطفت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهة من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم، باعتباره المنفذ المخصص لإدخال المساعدات من مصر إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الشاحنات تأتي ضمن القافلة الـ 284 لسلة قوافل «زاد العزة» التي يعمل الهلال الأحمر المصري على تجهيزها وتسييرها منذ 27 يوليو 2025.

وأشار، إلى أن القافلة تضم أكثر من 2780 طنًا من المساعدات، تشمل السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإيوائية، إلى جانب أنواع مختلفة من الوقود، بينها البنزين والغاز الطبيعي والسولار، لتشغيل المنشآت الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل القطاع.

ولفت، إلى أن إدخال المساعدات يتم رغم القيود المفروضة على القطاع، موضحًا أن الشاحنات تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة من جانب العناصر الأمنية الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

وأكد، أن جزءًا من الشاحنات التي تحركت صباحًا عاد مرة أخرى، بينما لم يتم تفريغ مساعدات بعض الشاحنات، خاصة المواد الإيوائية، وهو ما يعكس استمرار العراقيل أمام وصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وأوضح «قاسم» أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت أيضًا وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من معبر رفح، وهم من المرضى والمصابين والجرحى الذين غادروا القطاع بعد 7 أكتوبر 2023 لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما أن عددًا منهم أنهى رحلة العلاج، واستكمل الإجراءات الخاصة بالعودة، ثم عبر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

معبر رفح قطاع غزة معبر كرم أبو سالم الهلال الأحمر المصري

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