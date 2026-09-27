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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه

تفاصيل مقتـ ـل الشربيني عماد بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة
تفاصيل مقتـ ـل الشربيني عماد بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة
ساندي رضا

خيّم الحزن على أسرة الشاب الشربيني عماد حمدي الشربيني، البالغ من العمر 21 عامًا، من أبناء محافظة البحيرة، عقب وفاته متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة خلال عمله داخل إحدى المزارع.

وطالبت أسرة الشاب الشربيني عماد حمدي الشربيني، البالغ من العمر 21 عامًا، بتطبيق القانون وتحقيق العدالة، مؤكدة أن نجلهم لم يكن طرفًا في أي خلاف، وأن ما حدث، وفقًا لروايتهم، لم يكن مجرد مشاجرة عابرة.

والد المجني عليه: عايزين حق ابننا

قال والد المجني عليه إن نجله كان محبوبًا بين أهالي القرية، ولم يكن يتسبب في إيذاء أحد طوال حياته، مشيرًا إلى أنه كان معروفًا بحسن التعامل والأدب ومساعدة الآخرين.

محافظ البحيرة
 تفاصيل مقتـ ـل الشربيني عماد بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة

وأضاف الأب، في حالة من الحزن، أن الأسرة راضية بقضاء الله، لكنها تتمسك بحق نجلها من خلال الإجراءات القانونية، قائلًا: «إحنا راضيين بقضاء ربنا، لكن عايزين حق ابننا، إحنا بنتعذب كل دقيقة، وعايزين نشوف القصاص في أسرع وقت، عشان هو يرتاح وقلوبنا ترتاح».

آخر مكالمة مع نجله قبل وفاته

وأشار والد الشاب إلى أنه كان يتحدث مع نجله خلال فترة وجوده في العناية المركزة، وكان يحاول رفع معنوياته والتأكيد له بأنه سيسعى للحصول على حقه.

وقال: «كنت بقوله هجيب لك حقك»، مطالبًا المسؤولين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، مؤكدًا ثقته في مؤسسات الدولة والقضاء المصري.

 تفاصيل مقتـ ـل الشربيني عماد بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة

واختتم الأب حديثه قائلًا: «الشربيني ماكانش يستاهل اللي حصل له، ده كان عريس، وكنا مستنيين نفرح بيه ونجوزه مش ندفنه».

والدة المجني عليه: ابني راح يجيب يومية

ومن جانبها، انهارت والدة المجني عليه من البكاء، مطالبة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة لنجلها، مؤكدة أنه خرج من منزله من أجل العمل ولم يكن طرفًا في أي مشكلة.

وقالت: «ابني راح يجيب يومية، وماعملش حاجة، ذنبه إيه؟ ابني كان طيب وحنين، والدنيا كلها كانت بتحبه».

وأضافت: «أنا عايزة حق ابني، ابني ماعملش أي حاجة»، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

 تفاصيل مقتـ ـل الشربيني عماد بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة

تفاصيل مقتل شاب داخل مزرعة بالبحيرة

وبحسب ما جاء في التحريات، بدأت الواقعة بخلاف بين المجني عليه وزميله أثناء عملهما داخل إحدى المزارع بمحافظة البحيرة، حيث كانا يعملان في جني ثمار المانجو.

وأفادت التحريات، وفقًا لرواية الأجهزة الأمنية، بأن المتهم، ويدعى «عمر»، حصل على سلاح أبيض «سكين»، ثم باغت المجني عليه بطعنة نافذة من الخلف في منطقة الظهر أثناء وجودهما داخل المزرعة.

وعقب إصابة الشاب، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن، وفارق الحياة بعد يوم واحد من دخوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

 تفاصيل مقتـ ـل الشربيني عماد بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة

ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة

وجرى التحفظ على جثمان المجني عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه.

كما جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

الشربيني عماد محافظة البحيرة اخبار محافظة البحيرة

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