إزالة 14 حالة متغيرات مكانية على مساحة 947 م² بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة الدورية والحاسمة لملف إزالة التعديات وحماية أراضي الدولة.

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ،وأسفرت الحملات الميدانية عن إزالة 14 حالة تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، على مساحة إجمالية بلغت 947 م².

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تعديات في المهد والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الموجة الـ30 وتعزيز سيادة القانون.