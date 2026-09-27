السيطرة على حريق داخل مخزن بروض الفرج.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع داخل مخزن بمنطقة السبتية التابعة لدائرة قسم شرطة روض الفرج، دون امتداد النيران إلى المنشآت والمناطق المجاورة.



حريق بروض الفرج

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران، مع فرض كردون أمني بمحيط المخزن لتأمين المنطقة.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، فيما تجري الجهات المختصة أعمال المعاينة للوقوف على أسباب اندلاعه وتحديد حجم الخسائر.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.