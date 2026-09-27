بعد حريق محطة بجرجا.. عودة الكهرباء للمستشفيات والمرافق الحيوية بـ4 مراكز بسوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، نجاح الأجهزة التنفيذية والفنية في إعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى جميع المستشفيات، ومحطات وشبكات مياه الشرب، وكافة المواقع الخدمية والمناطق الحرجة بالمراكز الأربعة المتأثرة (جرجا، البلينا، المنشاة، دار السلام) من انقطاع الكهرباء.

ماذا حدث؟

جاء ذلك عقب تفقد المحافظ الميداني لموقع الحريق الذي اندلع في الخلية الرئيسية بمحطة كهرباء بيت داوود بمركز جرجا، وذلك بحضور عضو الهيئة البرلمانية عن الدائرة جرجا والعسيرات حيث وجه المحافظ بسرعة تشغيل البدائل الفنية والحلول الهندسية الفورية لتأمين احتياجات المرافق الأساسية.

وأكد اللواء طارق راشد أن غرف العمليات تتابع بانتظام انتظام الخدمة، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا وبشكل كامل لكافة القرى والمناطق السكنية بالمراكز الأربعة المتضررة فور الانتهاء من مناورات الأحمال الكهربائية وتأمين الشبكة.