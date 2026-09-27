محافظ سوهاج يُحيل واقعة وفاة سيدة بـ "لدغة عقرب" للتحقيق العاجل

قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة واقعة وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بلدغة عقرب داخل مستشفى دار السلام المركزي إلى التحقيق العاجل، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة ومحاسبة المقصرين.

ماذا حدث؟

جاء قرار المحافظ في استجابة سريعة لما تم رصده وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء تأخير في التعامل الطبي مع حالة السيدة المصابة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها .

وشدد اللواء طارق راشد على أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس حياة المواطنين أو يخل بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات المحافظة.

واكد على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بجميع المراكز والقرى لضمان تقديم الرعاية الفورية للمرضى والمصابين في حالات الطوارئ.

من جانبها، بدأت مديرية الصحة بسوهاج تشكيل لجنة فنية عاجلة لفحص السجل الطبي للمتوفاة، والتحقيق مع الطاقم الطبي النوبتجي بمستشفى دار السلام المركزي، لبيان مدى توفر المصل الخاص بلدغات العقارب وقت دخول الحالة وتحديد المسؤولية الإدارية والطبية بدقة.