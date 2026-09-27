وزير الخارجية التركي يزور الإمارات غدا.. مباحثات حول غزة وحرية الملاحة وأزمات المنطقة

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وعددًا من التطورات الإقليمية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، من المقرر أن يبحث فيدان خلال الزيارة الاستعدادات للاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات.

كما سيؤكد وزير الخارجية التركي تضامن بلاده مع الإمارات، التي قال المصدر إنها من أكثر الدول تضررًا من الحرب في الخليج، مشددًا على أهمية تعزيز الدور الإقليمي في معالجة أزمات المنطقة.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، باعتبارها عاملًا أساسيًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما سيؤكد فيدان أهمية التوصل إلى يمن موحد ينعم بالسلام والاستقرار، باعتباره عنصرًا مهمًا لأمن منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، من المتوقع أن يشدد الوزير التركي على ضرورة الانتقال سريعًا إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار.

وسيجري فيدان، في هذا الإطار، مشاورات بشأن عمل مجلس السلام، الذي تعد تركيا والإمارات من أعضائه المؤسسين.

ومن المقرر أيضًا أن يؤكد أهمية تبني المجتمع الدولي موقفًا موحدًا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتحويله إلى وقف دائم.