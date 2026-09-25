قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027
تصريحات «المنتهي» تشعل الجدل.. القصة الكاملة لأزمة حسام حسن ومحمد الشناوي
أحكام صلاة الجمعة.. شروط وجوبها وحكم أدائها للمرأة والمسافر
بعد 4 أيام من بداية الخريف.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها
خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنفاق وغرف سرية تحت الأرض.. هل اقترب العلماء من حل لغز سفينة نوح في تركيا؟

تكوين "دوروبينار" الصخري على شكل قارب في تركيا
تكوين "دوروبينار" الصخري على شكل قارب في تركيا
خاطر عبادة

شهد اللغز المحيط بتكوين "دوروبينار" الصخري على شكل قارب في تركيا، والذي يعتقد بعض الباحثين أنه بقايا سفينة نوح، تطوراً جديداً بعدما كشفت عمليات مسح رادارية متقدمة عن وجود أنفاق وغرف وطبقات هيكلية غامضة تحت الأرض.

مسوحات تؤكد: التكوين من صنع الإنسان بنسبة 100%

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي انفردت بنشر النتائج، أن فريقاً دولياً يُجري أبحاثاً قرب جبل أرارات رصد طبقات هيكلية وخطوطاً مستقيمة وتقاطعات بزاوية قائمة ومساحات كبيرة تشبه التجاويف على أعماق مختلفة.

وأكد الباحثون، بحسب الصحيفة، بنسبة 100% أن التكوين "من صنع الإنسان"، لكنهم شددوا على أن النتائج لا تثبت حتى الآن أنه سفينة نوح المذكورة في الكتب السماوية، مشيرين إلى أن قراءات الرادار والمواد المستخرجة تحتاج إلى مزيد من الاختبارات العلمية.

وبحسب الرواية التوراتية، أنقذت سفينة نوح البشرية وجميع أنواع الحيوانات من طوفان كارثي وقع قبل أكثر من 4300 عام.

ماذا وجد الرادار تحت الأرض؟

وأظهرت عمليات المسح وجود غرف وممرات وأنفاق محتملة، كما حددت طبقة سميكة تحت الأرض بدت وكأنها تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، وهو ما قارنه الفريق بالوصف التوراتي للسفينة التي بُنيت بثلاثة طوابق.

واستخدم تحقيق معمق أجراه الدكتور خسرو باختار في عام 2026 نظام رادار متطوراً تم تطويره عبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية، قادر على الاختراق بشكل أعمق من المعدات السابقة.

وبدت خمسة تشوهات بارزة وكأنها تشكل نظام أنفاق يمتد لنحو 151 قدماً، بمتوسط ارتفاع هيكلي يزيد عن 14 قدماً، فيما بلغت ارتفاعات تشوهات أخرى حوالي 26 و39 و23 قدماً.

ونبه الباحثون إلى أن هذه القراءات ليست صوراً فوتوغرافية لغرف حقيقية، بل تُظهر كيفية تفاعل موجات الرادار مع مواد وحدود مختلفة تحت الأرض، ويجب فحصها ميدانياً.

اكتشاف مواد عضوية وفخار قديم

وكشف الحفر المادي عن طبقة غنية بالمواد العضوية، يجري اختبارها لتحديد ما إذا كانت تحتوي على خشب متحلل، فيما قال أندرو جونز، مؤسس شركة "Noah's Ark Scans"، إن المسوحات والحفر لم تكشف عن وجود حجر جيري أو صخور صلبة داخل التكوين.

وأضاف جونز: "أعتقد جازماً أن تكوين دوروبينار يمثل البقايا المدفونة لسفينة نوح"، لكنه أقر بأن الأدلة لم تحدد بشكل قاطع أن التكوين هو السفينة المذكورة في الكتب السماوية.

ولفتت لورين ويتزكي، مديرة التسويق في المؤسسة، إلى أن الجزء العلوي من التكوين يتدهور، مؤكدة أن الباحثين لم يؤكدوا بعد أن المادة المكتشفة خشب، ولم يحددوا تاريخها علمياً، وستحتاج إلى تحليل التأريخ بالكربون المشع.

كما عثر الفريق على فخار خارج التكوين يعود إلى العصر النحاسي وحتى العصر الحديدي، ما يشير إلى أن الناس سكنوا أو زاروا سفح الجبل عبر فترة طويلة من التاريخ القديم، وقالت ويتزكي إنه "من المحتمل جداً" أن تكون الأواني استُخدمت لتخزين الطعام على متن الفلك، لكن جونز أقر بأن وجود الفخار وحده لا يكفي لإثبات ذلك.

يذكر أن تكوينات دوروبينار تقع على بعد حوالي 18 ميلاً جنوب جبل أرارات، وتم تحديدها رسمياً في عام 1959 بعد أن رصدها النقيب إلهان دوروبينار من الجيش التركي في صور المسح الجوي.

تركيا سفينة نوح اكتشافات أثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

ترشيحاتنا

مافنز الشوفان

طريقة عمل مافنز الشوفان لأطفالك في البيت

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

عدم التركيز

مش عارف تركز .. إليك حيل لعلاج ضبابية الدماغ

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد