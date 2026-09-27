القبض على طالبين يديران صفحة لبيع الأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط طالبين لقيانها بادارة صفحة لبيع الأسلحة البيضاء.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (طالبين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وضبط بحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتبين عدم حيازتهما لأسلحة بيضاء ، وبمواجهتهما إعترفا بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء على خلاف الحقيقة وعقب التحصل منهم على مبالغ مالية يقوما بغلق هاتفيهما.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









