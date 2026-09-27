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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تتوجه إلى جنوب السودان استعدادًا للمباراة المقبلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

غادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة متوجهة إلى جنوب السودان، في إطار الاستعداد لمباراة جنوب السودان، المقرر لها، الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

مران المنتخب

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباً صباحياً بأحد ملاعب النجيل الصناعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة جنوب السودان، المقرر لها، الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشارك في المران، اليوم، 23 لاعباً وهم: مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة وحسام عبدالمجيد وعمر فايد وأحمد فتوح وكريم حافظ ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى زيكو وهيثم حسن وعمر مرموش وأسامة فيصل وحمزة عبدالكريم.

منتخب مصر جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

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