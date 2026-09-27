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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة «ماين شيف 5» على متنها 3502 راكب بينهم 2560 سائحًا ألمانيًا

سفينة ماين شيف 5 تصل الإسكندرية
سفينة ماين شيف 5 تصل الإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، السفينة السياحية «ماين شيف 5»، القادمة من ميناء هيراكليون باليونان، وعلى متنها 3502 راكبًا، بينهم 2560 سائحًا من الألمان وعدد من الجنسيات الأخرى، بالإضافة إلى 942 من أفراد الطاقم.

تفاصيل الرحلة

ومن المقرّر أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية مساء اليوم متجهة إلى ميناء رودس باليونان، فيما يتضمن البرنامج السياحي للركاب زيارات إلى أبرز المعالم الأثرية والتاريخية في الإسكندرية والقاهرة والجيزة، إلى جانب جولة بالدراجات داخل المدينة لعدد من السائحين.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لدعم حركة السياحة البحرية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يرسخ مكانة ميناء الإسكندرية على خريطة السياحة البحرية بالبحر المتوسط.


وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، حيث جرى استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية، مع إنهاء جميع الإجراءات بسهولة ويسر، بما يضمن تقديم تجربة متميزة لزائري المدينة.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الركاب

وقامت الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الركاب وتنظيم حركة دخولهم وخروجهم، بالتنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالميناء، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وتؤكد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرارها في دعم وتنشيط حركة السياحة البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة ميناء الإسكندرية كمحطة مهمة على خريطة السياحة البحرية بالبحر المتوسط، والاستفادة من المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية ومختلف المقاصد السياحية المصرية.

الإسكندرية ميناء الإسكندرية ماين شيف اليونان هيراكليون

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