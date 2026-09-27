فوج ألماني يضم 50 سائحًا يجوب معالم الإسكندرية بالدراجات الهوائية

انطلقت فعاليات جولة سياحية لفوج ألماني يضم 50 سائحًا، لزيارة عدد من أبرز المعالم السياحية والتاريخية بمحافظة الإسكندرية، باستخدام الدراجات الهوائية، في إطار جهود المحافظة للترويج لمقوماتها السياحية وتشجيع أنماط السياحة الخضراء والمستدامة.

تفاصيل الجولة

تأتي الجولة في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بإبراز المقومات الحضارية والثقافية والبيئية التي تتمتع بها عروس البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وانطلقت الجولة في تمام الساعة 9:30 صباحًا من أمام بوابة ميناء الإسكندرية، حيث بدأ الفوج جولته بالدراجات الهوائية، مرورًا بعدد من أبرز المعالم والمناطق السياحية بالمدينة، شملت كوبري ستانلي، ومكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومنطقة المرسي أبو العباس، لإجراء زيارات وتصوير ميداني وتوثيق عدد من المعالم التاريخية والتراثية.

ومن المقرر أن تختتم الجولة بالعودة إلى ميناء الإسكندرية، بعد التعرف على جانب من التنوع الحضاري والتاريخي الذي تتميز به المدينة.

وتعكس الجولة تنوع التجارب السياحية التي تقدمها الإسكندرية لزوارها، كما تسهم في الترويج لمعالمها التاريخية والثقافية، ودعم أنماط السياحة المستدامة والصديقة للبيئة، بما يعزز حضور المدينة كوجهة سياحية قادرة على تقديم تجارب مختلفة لزوارها من مختلف دول العالم.



