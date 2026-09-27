قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الوداد السابق: استحواذ الأهلي بنهائي دورى الأبطال "ميأكلش عيش" وعموتة رجل المباريات الصعبة| فيديو
تحت تهديد السلاح.. ملابسات استيلاء 3 أشخاص على سيارة مواطن بـ 6 أكتوبر
رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى
أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر
استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ
برعاية قنصوة.. 9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة
الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟
مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو
الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي
عدم اللياقة الصحية وتعاطي المخدرات| التعليم تعلن حالات فسخ عقود معلمي الحصة
اشتباه في هجوم يستهدف قاعدة بريطانية بعد تهديدات إيرانية
لبنان.. هجمات متعددة تستهدف قرى في الجنوب وتقارير عن غارات على مناطق متفرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألكسندر إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب الإصابة.. وليفربول يترقب الفحوصات

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك
إسلام مقلد

غادر ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، معسكر منتخب السويد بعد تعرضه لإصابة طفيفة، ليعود إلى ناديه من أجل الخضوع لفحوصات طبية، بعدما قرر الاتحاد السويدي استبعاده من قائمة الفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

إيزاك بدأ الموسم بقوة

وكان إيزاك قد استعاد مستواه وثقته مع بداية الموسم، بعدما سجل 4 أهداف، ليعادل بذلك إجمالي أهدافه خلال الموسم الماضي، كما شارك أساسيًا في جميع مباريات ليفربول تقريبًا، باستثناء مواجهة واحدة في كأس الرابطة، تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا.

وانضم المهاجم السويدي إلى معسكر منتخب بلاده وهو في حالة فنية جيدة، ونجح في تسجيل هدف التقدم خلال الفوز على رومانيا بنتيجة 2-1، الجمعة الماضية، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يستكمل المباراة حتى صافرة النهاية.

إصابة في إصبع القدم

وعقب المباراة، ظهر إيزاك وهو يعرج، كما شوهد إصبع قدمه ينزف بعد تعرضه لدعسة قوية خلال اللقاء.

وقال اللاعب لصحيفة «سبورتبلادت» في المنطقة المختلطة عقب المباراة إن الإصابة كانت «مقبولة»، موضحًا أنه احتاج إلى بعض الوقت حتى يزول الألم الأولي.

ولم يكشف إيزاك عقب اللقاء عن وجود إصابة قد تمنعه من استكمال مشواره مع المنتخب، إلا أن الاتحاد السويدي أعلن لاحقًا مغادرته المعسكر بسبب إصابة طفيفة.

 

غياب عن 3 مباريات مع السويد

وبهذا القرار، سيغيب مهاجم ليفربول عن مواجهات بولندا والبوسنة والهرسك ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية خلال الأسبوعين المقبلين، رغم أن جراهام بوتر، المدير الفني لمنتخب السويد، كان يعتقد أن إيزاك قادر على بدء المباريات الأربع.

من جانبه، أعلن ليفربول أن إيزاك «سيُفحص الآن من الجهاز الطبي للنادي في مركز أكسا للتدريب»، دون أن يؤكد النادي حتى الآن أن الإصابة تقتصر على إصبع القدم فقط.

 

ليفربول يترقب موقفه قبل مواجهة مانشستر سيتي

ويأمل ليفربول أن تكون إصابة إيزاك بسيطة، وأن يحتاج اللاعب فقط إلى فترة قصيرة للتعافي والالتئام، حتى يتمكن من العودة إلى التدريبات والاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم 11 أكتوبر، وسط ترقب من الجهاز الفني والجماهير لمعرفة مدى جاهزية المهاجم السويدي للمباراة.

وكانت صحيفة «ليفربول إيكو» قد نقلت عن إيزاك وصفه للإصابة بأنها «ضربة حقيقية»، في انتظار ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية التي سيخضع لها داخل النادي.

ألكسندر إيزاك إيزاك ليفربول منتخب السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الفنانة مي عبد النبي

من الحجاب والانفصال إلى الحنين للكاميرا .. مي عبدالنبي تكشف تفاصيل سنوات الغياب عن الشاشة: «معتزلتش الفن»

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تستعرض التجربة المصرية في تكافل وكرامة وتطلع على منظومة البرازيل

نعي نقابة الأطباء

نقابة الأطباء تنعى نقيب أطباء الغربية الأسبق

وزير الصحة

وزير الصحة: القصر العيني منارة للطب امتد تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد