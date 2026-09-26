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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليفربول يحدد خليفة محمد صلاح في غرفة الملابس.. من هو؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

يبدو أن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول لم يترك فراغًا داخل الملعب فقط، وإنما امتد تأثيره إلى غرفة ملابس الفريق، حيث برز اسم جديد مرشح للقيام بدور قيادي مع «الريدز» خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تقرير نشره موقع «CaughtOffside» البريطاني ونقله موقع «بطولات»، فإن لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي أصبح من أبرز الشخصيات القيادية داخل غرفة ملابس ليفربول، بالتزامن مع دخول النادي مرحلة جديدة عقب رحيل محمد صلاح إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر.

سوبوسلاي يقترب من مركز القيادة

وشهد الدور الذي يقوم به سوبوسلاي داخل الفريق تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، رغم أن اللاعب لم يمض سوى نحو ثلاثة أعوام منذ انتقاله إلى ليفربول.

وأصبح لاعب الوسط المجري يحظى بمكانة متزايدة بين زملائه، ليس فقط بسبب دوره داخل الملعب، وإنما أيضًا نتيجة حضوره وتأثيره في المجموعة خارج المستطيل الأخضر.

ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه ليفربول عن ملامح جديدة للقيادة بعد رحيل عدد من الأسماء المؤثرة، وعلى رأسها محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه خلال سنواته مع الفريق بالعديد من اللحظات المهمة داخل وخارج الملعب.

صفقة الـ60 مليون جنيه إسترليني

وانضم سوبوسلاي إلى ليفربول في عام 2023 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الوقت أصبح أحد العناصر المهمة في خط وسط الفريق.

ورغم قصر الفترة التي قضاها داخل النادي مقارنة بأساطير سابقة، فإن التطور في شخصيته القيادية جعله من الأسماء التي تحظى باهتمام واضح داخل المجموعة.

ولا يرتبط الدور الجديد المتوقع لسوبوسلاي بمشاركته الفنية فقط، وإنما يمتد إلى قدرته على تحمل مسؤوليات أكبر داخل غرفة الملابس، خصوصًا مع التغييرات التي يشهدها الفريق.

هل يسير على خطى جيرارد؟

ومن بين أبرز التصريحات التي تناولها التقرير البريطاني، رأي فلايمير سميتشر، لاعب ليفربول السابق، الذي يرى أن سوبوسلاي يمتلك الإمكانيات التي قد تساعده على السير في طريق أساطير القيادة داخل النادي، ومن بينهم ستيفن جيرارد.

وتبقى المقارنة مرتبطة بالدور القيادي وليس بالمردود الفني، إلا أن تصاعد حضور اللاعب المجري داخل المجموعة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في قيادة الفريق.

ويترقب جمهور ليفربول شكل الفريق في حقبة ما بعد محمد صلاح، خاصة أن النجم المصري كان أحد أبرز عناصر النادي على مدار سنوات طويلة.

ومع انتقاله إلى تجربة جديدة مع طرابزون سبور، تبدو الأنظار متجهة إلى اللاعبين القادرين على حمل مسؤوليات أكبر داخل غرفة الملابس، وفي مقدمتهم سوبوسلاي، الذي تتزايد أهميته داخل الفريق مع بداية هذه المرحلة الجديدة.

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