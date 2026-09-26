خالد الغندور يكشف سبب غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان

كشف الإعلامي خالد الغندور عن سبب غياب محمد صلاح عن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب السودان، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وأوضح الغندور أن اتحاد الكرة أكد أن قرار إراحة قائد المنتخب جاء بسبب سوء أرضية ملعب المباراة في جوبا، مشيرًا إلى أن صلاح سيكون متواجدًا مع الفراعنة خلال المواجهة الودية أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويخوض المنتخب مباراة جنوب السودان في جوبا، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة جنوب أفريقيا وديًا في القاهرة.



سبب جديد لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن قرار إراحة صلاح جاء بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي «الترتان»، وهي الأرضية التي لا يفضل اللاعب خوض المباريات عليها، حرصًا على سلامته وتجنب تعرضه لأي إصابة.

وأشار المصدر إلى أن محمد صلاح لا يزال متواجدًا في معسكر المنتخب حتى الآن، إلا أن الاتفاق بين اللاعب والجهاز الفني تم بالفعل بشأن عدم مشاركته في مواجهة جنوب السودان، على أن يغادر المعسكر وفق الترتيبات المتفق عليها.

وشدد المصدر على أن ما يتردد بشأن وجود أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وأنها السبب وراء خروجه من المعسكر، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فقط بأرضية ملعب مباراة جنوب السودان.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن الجهاز الفني اتفق مع محمد صلاح قبل مباراة أنجولا على عدم مشاركته أمام جنوب السودان، بسبب أرضية الملعب «الترتان»، في إطار الحفاظ على اللاعب.