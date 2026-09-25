رد فعل محمد صلاح بعد استبداله في مباراة أنجولا.. شاهد

التقطت عدسات الكاميرات لقطة لافتة لمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب استبداله خلال مواجهة الفراعنة أمام أنجولا، المقامة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

علامات الدهشة على وجه محمد صلاح بعد خروجه أمام أنجولا

وظهرت علامات الدهشة على وجه محمد صلاح لحظة مغادرته أرض الملعب، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استبداله خلال مجريات الشوط الثاني وشارك بدلاً منه أحمد سيد زيزو.

وتوجه حسام حسن نحو صلاح أثناء خروجه من الملعب، وحرص على مصافحته، في الوقت الذي ظهرت فيه على ملامح قائد الفراعنة علامات الاستغراب من قرار استبداله.

وشهدت الدقيقة 60 خروج محمد صلاح من المباراة، ليشارك أحمد سيد زيزو بدلًا منه، في أول تغييرات الجهاز الفني للمنتخب المصري خلال اللقاء.

كما أجرى حسام حسن تبديلًا آخر بالدفع بالمهاجم الشاب حمزة عبدالكريم بدلًا من هيثم حسن، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للمنتخب خلال الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين مصر وأنجولا، وسط محاولات من المنتخبين للوصول إلى المرمى، بالإضافة إلى حالة من الجدل حول بعض القرارات التحكيمية.

ويسعى منتخب مصر خلال الدقائق المتبقية من المباراة إلى تسجيل هدف التقدم وحصد النقاط الثلاث في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.