اسم محمد صلاح يورّط 21 شركة في مطالبات تتجاوز 50 مليون ليرة تركية

تسبب استخدام اسم النجم المصري محمد صلاح في حملات وإعلانات تجارية في تحريك إجراءات قانونية ضد 21 شركة في مدينة طرابزون ومدن تركية أخرى، وفقًا لما أورده موقع 61saat التركي.

وبحسب التقرير، استخدمت الشركات اسم صلاح في أنشطة وحملات إعلانية دون الحصول على الحقوق أو التصاريح اللازمة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وأشار الموقع إلى أن إجمالي المطالبات المالية المرتبطة بهذه القضايا تجاوز 50 مليون ليرة تركية.

وأضاف التقرير أن بعض الشركات سارعت إلى إزالة الإعلانات التي تضمنت اسم أو صورة محمد صلاح، وذلك بعد تلقي التحذيرات المتعلقة باستخدام حقوقه التجارية والإعلانية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشدد متزايد بشأن استخدام أسماء وصور نجوم كرة القدم في الحملات التجارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.