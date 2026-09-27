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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لخريجي الجامعات| دورة تدريبية مجانية وشهادة من وزارة الاتصالات

الاتصالات
الاتصالات
قسم الخدمات

​أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم لدورة تدريبية جديدة ضمن مبادرة "شباب مصر الرقمية - برنامج الجاهز للتوظيف"، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات الرقمية المتقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

​تفاصيل المنحة وشروط التقديم

نوع البرنامج: منحة تدريبية مجانية بالكامل.

سول : 5ر43 مليار دولار صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مارس

المدة الإجمالية: أربعة أشهر مقسمة إلى ثلاثة أشهر تدريب تقني ومهاري، يعقبها شهر تدريب عملي.

الفئة المستهدفة: خريجو الجامعات بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ التخرج.

الموعد النهائي للتقديم: 1 أكتوبر.

بداية التدريب: 17 أكتوبر.

​الهيكل التدريبي والمسارات المتاحة

و​يتضمن البرنامج مرحلتين أساسيتين لتأهيل المتدربين بشكل متكامل:

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التدريب التقني والمهاري (3 أشهر): يُنفذ بمقر المعهد ويغطي 6 مسارات تكنولوجية متقدمة (الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، هندسة DevOps، هندسة الاتصالات، البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، الإلكترونيات والأنظمة المدمجة)، إلى جانب برامج لتنمية المهارات الشخصية واللغوية.

التدريب العملي (شهر واحد): يُنفذ داخل الجهات الشريكة التي تضم أكثر من 100 شركة متخصصة.

ميزة إضافية: يوفر المعهد وسائل انتقال مخصصة من عدة نقاط رئيسية تيسيرًا على المتدربين وتنقلاتهم طوال فترة البرنامج.

شبكات الاتصالات

​طرق التقديم والتواصل

رابط التقديم الإلكتروني: اضغط هنا للتقديم

البريد الإلكتروني للاستفسارات: [email protected]

اعتماد نتيجة المرحلة الأولى لمهنة “مساعد الخدمات الصحية”

و​في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مهارات الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، أعلنت وزارة العمل عن اعتماد نتائج المرحلة الأولى من اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، وإتاحتها إلكترونيًا لأول مرة، مع الاستعداد الجاري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030".

جهاز الاتصالات

​أبرز أرقام ونتائج المرحلة الأولى

إجمالي المتقدمين: 6,374 متدربًا.

الحاضرون للاختبارات: 5,732 متدربًا.

عدد الناجحين: 5,732 ناجحًا (بنسبة نجاح بلغت 67% من إجمالي الحاضرين).

المتغيبون: 642 متدربًا.

نطاق التنفيذ: أجريت الاختبارات على مدار 6 مراحل داخل 34 مركزًا موزعة على 17 محافظة، بتنسيق مشترك بين وزارتي العمل والصحة.

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خطوة رسمية للتوظيف: بدأت وزارة العمل بالفعل في استكمال إجراءات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة للناجحين، بما يتيح لهم دخول سوق العمل رسميًا ومنح أصحاب الأعمال آلية واضحة للتحقق من كفاءتهم.

​فلسفة جديدة لتأهيل الشباب

و​أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تنتقل بشكل تكاملي من فلسفة "تشغيل ما أمكن تدريبه" إلى فلسفة "تدريب ما يمكن تشغيله"، بهدف ضمان قدرة العمالة المصرية على المنافسة بقوة في سوقي العمل المحلي والخارجي.

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​ويأتي تنفيذ هذه الاختبارات تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحي المصري، لتعزيز تكامل منظومة التدريب والتأهيل والاعتماد المهني.

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