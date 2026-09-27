برعاية صندوق تحيا مصر.. محافظ الأقصر يوزع تأشيرات عمرة مجانية على عدد من السيدات

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، بتوزيع رحلات عمرة مجانية على عدد من السيدات، وذلك برعاية صندوق تحيا مصر في إطار المبادرات المجتمعية .

ووجه محافظ الأقصر بتوفير ميكروباص سياحي مكيف لنقل المعتمرات من مدينة الأقصر حتى مطار القاهرة الدولي، ذهاباً وعودة، تيسيراً عليهن وتخفيفاً للأعباء.

وخلال حفل التوزيع الذي عقد بديوان عام المحافظة قام محافظ الأقصر بتسليم المعتمرات جوازات السفر والتأشيرات، كما تم توزيع حقائب سفر متكاملة تضم ملابس الإحرام ومواد غذائية ومعلبات تكفيهن طوال فترة الرحلة.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه المبادرات التي تدخل السرور على قلوب المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية الأسر المصرية.

من جانبهن، أعربت السيدات الفائزات عن سعادتهن البالغة وشكرهن لمحافظ الأقصر وصندوق تحيا مصر على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.