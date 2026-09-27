قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
وزير الخارجية يتابع التحضيرات للفعاليات الأفريقية الثلاث بالعلمين الجديدة
خنقتها بإيشارب وأخفت جثمانها داخل شوال.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطـ ـفلة «ملك ظريف» ضحية زوج عمها بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية صندوق تحيا مصر.. محافظ الأقصر يوزع تأشيرات عمرة مجانية على عدد من السيدات

محافظ الأقصر يوزع تأشيرات العمرة المجانيه على عدد من سيدات الأقصر
محافظ الأقصر يوزع تأشيرات العمرة المجانيه على عدد من سيدات الأقصر
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، بتوزيع رحلات عمرة مجانية على عدد من السيدات، وذلك برعاية صندوق تحيا مصر في إطار المبادرات المجتمعية .

ووجه محافظ الأقصر بتوفير ميكروباص سياحي مكيف لنقل المعتمرات من مدينة الأقصر حتى مطار القاهرة الدولي، ذهاباً وعودة، تيسيراً عليهن وتخفيفاً للأعباء.

وخلال حفل التوزيع الذي عقد بديوان عام المحافظة قام محافظ الأقصر بتسليم المعتمرات جوازات السفر والتأشيرات، كما تم توزيع حقائب سفر متكاملة تضم ملابس الإحرام ومواد غذائية ومعلبات تكفيهن طوال فترة الرحلة.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه المبادرات التي تدخل السرور على قلوب المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية الأسر المصرية.

من جانبهن، أعربت السيدات الفائزات عن سعادتهن البالغة وشكرهن لمحافظ الأقصر وصندوق تحيا مصر على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة.

الاقصر أخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عاطل استعرض بسيارته في السويس

أرشيفية

اصطدام سيارة بسور طريق إسكندرية الصحراوي ومصرع وإصابة 5 أشخاص

المتهمين

تجديد حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد