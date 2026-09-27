محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لبحث موقف المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر.. صور

عقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة وبحث أعمال المرافق والبنية التحتية، وموقف الطرق، وخطة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر.

وتناول الاجتماع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بأعمال المرافق، بما يضمن الانتهاء من أعمال البنية التحتية قبل استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، وتفادي تنفيذ أي أعمال حفر مستقبلية عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، ومسؤولي وممثلي مختلف الجهات والمرافق، والتي تشمل قطاعات الغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات وخدمات الإنترنت.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة، بما يسهم في الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المظهر الحضاري للمدينة.