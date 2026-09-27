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وزير الخارجية يتابع التحضيرات للفعاليات الأفريقية الثلاث بالعلمين الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتابع التحضيرات للفعاليات الأفريقية الثلاث بالعلمين الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
فرناس حفظي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢٧ أكتوبر، اجتماعاً مع قيادات وأعضاء وزارة الخارجية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى العلمين أفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي المقرر عقدهم خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة. 

واطلع الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للتحضيرات التنظيمية والموضوعية الخاصة بالفعاليات الثلاث، بما في ذلك برامج الاجتماعات والجلسات والترتيبات اللوجستية والبروتوكولية والإعلامية ذات الصلة، موجهاً بمواصلة التنسيق المكثف بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات الوطنية المعنية لضمان خروج الفعاليات بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في دعم العمل الأفريقي المشترك.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على ما توفره هذه الفعاليات من فرصة لتعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية، ودعم مسارات التكامل الاقتصادي والتنمية، وحشد الموارد وبناء الشراكات اللازمة لتنفيذ الأولويات القارية، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية وملموسة تخدم أهداف التنمية والاستقرار في القارة، مشدداً  على ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الترتيبات خلال المرحلة النهائية من التحضيرات بما يعكس حرص مصر على الإسهام الفاعل في تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع أجندة التنمية والتكامل بالقارة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي منتدى العلمين الموقف التنفيذي الدول الأفريقية

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