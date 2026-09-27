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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يقود تحركا مصريا مكثفا بالأمم المتحدة لدعم إصلاح مجلس الأمن وقضايا الدول النامية

نشاط مكثف لوزير الخارجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: حضور مصري فاعل على الساحة متعددة الأطراف
نشاط مكثف لوزير الخارجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: حضور مصري فاعل على الساحة متعددة الأطراف
فرناس حفظي

شهد نشاط الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تحركاً دبلوماسياً مكثفاً عكس حرص مصر على الدفاع عن قضايا ومصالح دول الجنوب العالمي، والإسهام في تطوير وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضمان التمثيل العادل للدول الافريقية والدول النامية، والمشاركة في المشاورات الخاصة باختيار السكرتير العام المقبل للأمم المتحدة والمراجعة الشاملة لمنظومة بناء السلام.

وتناول تحرك الوزير عبد العاطي في هذا السياق عدداً من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها إصلاح هيكل الاقتصاد الدولي، واحتياجات الدول النامية وأزمة الديون، والتمويل المناخي، وتمكين المرأة وبناء السلام والتنمية المستدامة،حيث عقد وزير الخارجية لقاءات مع المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، ومسؤولي الأمم المتحدة والبنك الدولي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة، والمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز الدور المصري في ترسيخ قيم التعددية والتعاون الدولي ودعم جهود السلام والاستقرار والتهدئة في الشرق الأوسط والعالم.
 

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن نشاط السيد وزير وزير الخارجية شمل استضافة البعثة المصرية لعدد من الفعاليات واللقاءات الوزارية، من بينها الاجتماع الوزاري للآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا وباكستان والسعودية، وفعالية مصرية مع معهد السلام الدولي حول أفريقيا والنظام الدولي، والاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني النامية حول القضية الفلسطينية، فضلاً عن تنظيم فعالية وزارية حول القيادة الأفريقية والوقاية الوطنية وبناء السلام، والمائدة المستديرة حول التعافي المبكر في غزة، بما يعكس تحرك مصر لتوظيف أدوات الحوار والعمل الجماعي في دعم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز بناء الثقة، ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
 

كما شمل نشاط وزير الخارجية التوقيع علي مذكرة تفاهم مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات لتعزيز التعاون الثقافي والفكري والتدريب وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، إلى جانب المشاركة في مراسم تدشين اللوحة التذكارية بمجلس الأمن بمبادرة مصرية لتخليد ذكرى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة الذين وافتهم المنية أثناء أداء مهامهم، ومن بينهم الدكتور محمود عزمي، المندوب الدائم الثالث لمصر لدى الأمم المتحدة، بما يجمع بين استحضار إسهامات الدبلوماسية المصرية في العمل متعدد الأطراف ومواصلة الحضور المصري الفاعل في صياغة النقاشات الدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر مجلس الأمن

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