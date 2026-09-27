انخفاض سعر الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات في البنوك .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد منتصف تعاملات ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.69 جنيه للشراء و51.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التجاري الدولي 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العقاري المصري العربي: 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري: 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.