أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب استقرت في مصر منتصف تعاملات اليوم، الأحد، بعد أن تحركت الأسعار في نطاق ضيق ختام الأسبوع الماضي، مع تداخل العوامل المؤثرة على التسعير، وترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 27-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4285 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5340 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 6230 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7120 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى الـ 49.840 ألف جنيه.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال هناك عوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.

صادرات مصر

كانت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية قد تراجعت بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وسجلت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025، بانخفاض نحو 65%، لتظل الإمارات مع ذلك في صدارة الأسواق المستوردة للذهب المصري.