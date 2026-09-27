الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية ثانية في مضيق هرمز

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن قواتها استولت على غواصة أمريكية متطورة غير مأهولة تحت الماء في مضيق هرمز خلال عملية منسقة.



ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد، قولها إنها استولت على غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز "ريموس 600" كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس.

وأوضح الحرس الثوري أن الاستيلاء على الغواصة تم باستخدام قدرات استخباراتية وتقنيات حرب إلكترونية، وأن خبراء إيرانيين يقومون حالياً بفحصها لاستعادة البيانات المخزنة بداخلها.

بحسب البيان، فإن المركبة التي تم الاستيلاء عليها هي من طراز ريموس 600، وهي نظام متطور ذكي غير مأهول يعمل تحت الماء.

وأفادت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن المركبة قد تم الاستيلاء عليها وتسليمها إلى متخصصين لاستعادة المعلومات المخزنة عليها وفحصها.



كما أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز "مغلق" وحذرت من أنها ستواصل الرد على ما وصفته بالأنشطة الخطيرة والمرور غير المصرح به عبر الممر المائي.

الاستيلاء على ثاني غواصة أمريكية في أقل من شهر



وفي 9 سبتمبر الجاري، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استولى على غواصة أمريكية بدون طاقم عند مدخل مضيق هرمز.

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الغواصة من طراز "دايف-إل دي"، وهي مركبة غاطسة كبيرة ذاتية القيادة من إنتاج شركة "أندوريل" الدفاعية في كاليفورنيا.



وأوضحت أن هذه الغواصة، التي يبلغ طولها 5.8 متر، قادرة على تنفيذ مهام تشمل مكافحة الألغام، ورسم خرائط قاع البحر، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفحص البنية التحتية تحت الماء كالكابلات وخطوط الأنابيب.