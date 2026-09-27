الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 34 لمهرجان الموسيقى العربية بمؤتمر صحفى

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل مؤتمراً صحفياً فى الخامسة مساء الأربعاء 30 سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقامة فى الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر المقبل.

مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية

ويدير الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، المايسترو الدكتور محمد الموجى ومهداة إلى روح أمير الغناء العربى الفنان هاني شاكر، كشخصية المهرجان هذا العام وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية العليا وهم الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا والمهرجان، المايسترو الدكتور محمد الموجى مدير المهرجان والمؤتمر، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو أحمد عامر، المايسترو إيهاب عبد الحميد، الدكتور مدحت العدل، الإعلامى الدكتور محمد الباز، المايسترو أحمد عاطف، الشاعر هانى عبد الكريم، الفنان أمجد العطافى، الدكتور عماد عاشور والدكتور محمد شبانة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .