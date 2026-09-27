في "واحد من الناس".. عمرو الليثي يستضيف أكبر متسابق في "دولة التلاوة" تخطى الـ 90 عاماً

يعرض برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي يوم الأحد المقبل في التاسعة والنصف مساء علي شاشة قناة الحياة ، حلقة إنسانية خاصة، يلتقي خلالها بإسراء عماد، أول كفيفة تقتحم مجال التصوير الفوتوغرافي والسينمائي في مصر والعالم العربي، وصناع فيلمها "وش الصبح".

ويكشف مخرج الفيلم عمر خلال اللقاء كواليس العمل قائلاً: "قلت له عاوز أعمل فيلم عن البنت دي"، ويرد على سؤال الليثي حول الرؤية البصرية للفيلم: "لما اتعاملت معاها ذكية جداً وده اللي تعبني".

وتروي إسراء خلال الحلقة كيف تشعر بالصورة قبل التقاطها، قائلة: "ببقى عارفة الحدود من صوته هو واقف أو قاعد أو بيتحرك".

برنامج واحد من الناس

كما يتحدث مدربها خالد عن أصعب العقبات التي واجهتهم: "معندناش سقف للطموح.. إزاي حد كفيف ينقل فكرة السياحة في مصر بعينه هو"، فيما يؤكد المخرج أن الفيلم هو الثالث في مسيرته في السينما التسجيلية، مشيراً إلى أن جميع العاملين بالفيلم رفضوا تقاضى أي أجور، وأن أكثر من مهرجان دولي طلب عرض الفيلم.

وفي الفقرة الثانية من نفس الحلقة، يلتقي الدكتور عمرو الليثي بأكبر متسابق في الموسم الجديد من برنامج "دولة التلاوة"، الشيخ عوض الذي تخطى عمره الـ 90 عاماً، والذي يتلو بعض آيات القرآن الكريم خلال الحلقة، ويتمنى له الليثي النجاح في المسابقة.

الحلقة تذاع اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.