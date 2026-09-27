رونالدو ضد هالاند .. تشكيل البرتغال والنرويج المتوقع بدوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد، الموافق 27 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الجاري 2026/2027.

ويستقبل منتخب النرويج نظيره البرتغالي على ملعب "أوليفول" بالجولة الثانية لدور المجموعات، من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل البرتغال ضد النرويج المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - ريناتو فيجا - نونو مينديز.

الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

تشكيل النرويج ضد البرتغال المتوقع

حراسة المرمى: أورجان نايلاند

خط الدفاع: جوليان رايرسون - كريستوفر ايير - توربيورن هيغيم - فردريك أورسنيس

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ساندير بيرغ - باتريك بيرغ

خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - أنطونيو نوسا

وتنطلق مباراة البرتغال ضد النرويج اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية،وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1