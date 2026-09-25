مدرب البرتغال عن استبدال كريستيانو رونالدو أمام ويلز: المباراة فرضت هذا القرار

كشف خورخي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، سبب استبدال النجم كريستيانو رونالدو خلال مواجهة ويلز، التي انتهت بفوز البرتغال بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وغادر رونالدو ملعب المباراة في الدقيقة 67، وسط تحية وتصفيق من الجماهير البرتغالية، قبل أن يدفع جيسوس بأحد البدلاء لتعزيز حيوية الفريق في الدقائق المتبقية.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «المباراة فرضت هذا القرار، مع تبقي 25 دقيقة كنت بحاجة إلى لاعب يتمتع بالحيوية للقيام بعملية الضغط».

وأضاف: «رغم أن جونزالو قد لا يمتلك المهارة الفنية نفسها التي يتمتع بها رونالدو، لكنني كنت أعلم أنه سيمنحنا سرعة أكبر في الأداء الدفاعي، وهذا بالضبط ما فعله، وأنا راضٍ عن أداء الفريق».

وتطرق مدرب البرتغال إلى دور برونو فرنانديز، موضحًا أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأن اللاعب اعتاد أداء هذا الدور تحت قيادة روبن أموريم، لكنه كان مطالبًا بالتراجع إلى مركز أكثر عمقًا أثناء الحالة الدفاعية.

وأشار جيسوس إلى أن فرنانديز كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل عند التعامل مع الكرة، مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة إلى المزيد منه خلال المباراة.

وعن تقييمه لأداء البرتغال مقارنة بالنتيجة، قال جيسوس إنه راضٍ عن الأمرين، مشددًا على أهمية الفوز والحفاظ على نظافة الشباك.

وأوضح: «ويلز لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى، ومن الناحية الدفاعية نجح الفريق في الحفاظ على الفوز، وكان من المهم ألا نستقبل أهدافًا لأن ذلك يبقينا أقرب للانتصار».

واختتم جيسوس تصريحاته بالتأكيد أن بعض اللاعبين يمكنهم تقديم مستويات أفضل على الصعيد الفردي، لكنه أشاد بالمستوى الذي ظهر به المنتخب من الناحية التكتيكية خلال مباراته الأولى.