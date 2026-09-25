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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكلمة تقيلة جدا.. عبد الواحد السيد ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن وصف الحارس بـ«منتهي» كان تصريحًا ثقيلًا ولا يصح أن يصدر من المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال عبد الواحد السيد، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»: «أنا متفق مع كلام إسلام الشاطر أن التصريح مكنش يصح يطلع من مدير فني لمنتخب مصر».

واستشهد حارس الزمالك السابق بواقعة حدثت عام 2006، قائلًا إن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تحدث وقتها عن ضم حسام حسن، وقال إن وجوده مع المنتخب كان بمثابة تكريم له.

وأضاف أن حسام حسن شعر وقتها بالاستياء من هذا الوصف، ورد بأنه انضم إلى المنتخب بسبب مستواه وليس من أجل التكريم.

وتابع عبد الواحد السيد: «النهارده لما نتكلم على كابتن منتخب مصر، الكلمة نفسها بتاعه منتهي تقيلة جدًا»، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تحدث عن محمد الشناوي بعدما فُهم التصريح بطريقة أثارت الجدل.

تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

وكان حسام حسن قد تحدث عن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر لمواجهة أنجولا، مؤكدًا أن القرار فني ولا علاقة له بإصابة الحارس.

وأوضح المدير الفني للفراعنة، أن الشناوي مر بفترة سابقة لم يكن يشارك خلالها مع ناديه، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة، مستشهدًا بذلك عند حديثه عن اختياراته الفنية.

وتسببت تصريحات حسام حسن في حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، خاصة مع مكانة الشناوي كأحد قادة منتخب مصر، فيما أكد هاني أبو ريدة تقدير اتحاد الكرة لتاريخ الحارس ومسيرته مع المنتخب والنادي الأهلي.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا للموعد المعلن من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويخوض منتخب مصر التصفيات ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي جنوب السودان في الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر الجاري، قبل مواجهتي مالاوي في نوفمبر، ثم مباراتي جنوب السودان وأنجولا في مارس 2027.

وتأتي مواجهة أنجولا في بداية مشوار الفراعنة بالتصفيات، وسط سعي المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

عبد الواحد السيد تصريحات حسام حسن منتخب مصر محمد الشناوي إسلام الشاطر

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