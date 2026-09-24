وكيل حسام عبد المجيد: لا يوجد بند يمنعه من اللعب لأي نادٍ في مصر

كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري، حقيقة وجود بند في عقد اللاعب يمنعه من الانتقال إلى أي نادٍ في مصر بخلاف الزمالك، إلى جانب حقيقة وجود شرط جزائي بقيمة مليوني يورو.

وقال سامر سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد أي بند في عقد حسام عبد المجيد مع لودوجوريتس يمنعه من اللعب لأي نادٍ في مصر باستثناء الزمالك.

وأوضح وكيل اللاعب أن ما يتردد بشأن وجود شرط جزائي في عقد حسام عبد المجيد مع النادي البلغاري بقيمة مليوني يورو، غير صحيح.

وأكد سلامة أن عقد حسام عبد المجيد مع لودوجوريتس لا يتضمن شرطًا يمنع اللاعب من الانتقال إلى نادٍ مصري آخر بخلاف الزمالك، نافيًا في الوقت نفسه ما أثير حول وجود شرط جزائي بقيمة مليوني يورو.

وكان حسام عبد المجيد قد انتقل إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري، ليبدأ تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري.