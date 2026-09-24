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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تحرك من الأهلي ضد عقوبة عمرو زهران من اتحاد السلة

عمرو زهران
عمرو زهران
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف الإدارة من العقوبة الموقعة على عمرو زهران، لاعب فريق كرة السلة، على خلفية الواقعة الأخيرة في مباراة القناة، مؤكدًا أن النادي يرفض تمامًا ما صدر من اللاعب.

الأهلي يدين واقعة عمرو زهران 

وقال المصدر: «ندين تصرف وفعل عمرو زهران، ووقعنا عليه أكبر عقوبة في تاريخ ألعاب الصالات بالنادي، ونرفض ما قام به جملة وتفصيلًا، وإذا تكررت الواقعة فلن يكون له مكان في الأهلي».

وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، لا نعلم سبب إصدار اتحاد كرة السلة للعقوبة بمنطوقين؛ الأول تضمن الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، والثاني الحرمان من المشاركة في البطولات. وإذا افترضنا أن البطولات ستقام بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، فهل معنى ذلك أن اللاعب سيظل ممنوعًا من المشاركة؟».

وتابع المصدر: «هل يعقل أن يشمل القرار حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات الودية؟ لا ينقص إلا أن يصدر قرار بحرمانه من التدريبات أيضًا».

وأوضح أن الأهلي لا يعترض على توقيع العقوبة من حيث المبدأ، لكنه يرغب في معرفة اللائحة والنصوص التي استند إليها اتحاد كرة السلة في إصدار القرار، متسائلًا عن مدى تطبيقها بصورة متسقة على وقائع مماثلة.

وقال المصدر: «ما هي اللائحة التي صدرت بناءً عليها العقوبات؟ نحن لا نعترض على العقوبة، ولكن نريد معرفة النصوص التي استند إليها القرار، ولماذا لا تطبق على حالات مماثلة؟».

وأشار إلى واقعة سابقة تخص إيهاب أمين، لاعب الأهلي، قائلًا: «سبق أن تعرض إيهاب أمين للسب بألفاظ نابية في واقعة تم تصويرها على الهواء مباشرة، وهي من وجهة نظرنا تماثل الفعل الذي تمت معاقبة عمرو زهران بسببه، والمتعلق بخدش الحياء العام».

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: «يبدو أن الأهلي ضحية الصراع الداخلي في اتحاد كرة السلة بين جبهتي عمرو مصيلحي ومحمد محرم من جهة، ومحمد فتحي وأيمن علي من جهة أخرى».

الأهلي عمرو زهران اتحاد السلة عمرو مصيلحي

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