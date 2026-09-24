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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال: أمتلك أفضل فرصة للفوز بالكرة الذهبية 2026

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

 

تحدث الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن فرصه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أنه قدم عامًا مميزًا مع فريقه ومنتخب بلاده.

وقال يامال، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت»: «أمتلك أفضل فرصة للفوز، لقد قدمت عامًا رائعًا سواء مع برشلونة أو المنتخب الوطني».

وأضاف: «لقد توجنا بكل شيء الموسم الماضي، والشيء الوحيد الذي كان ينقصنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا»

وتابع نجم برشلونة: «هناك قلة من اللاعبين يلعبون بأسلوبي ويجعلون الناس يستمتعون باللعبة كما أفعل، وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند المنافسة على الكرة الذهبية».

واختتم يامال تصريحاته قائلًا: «يطالبني الناس بالصدق، وحين أقول الحقيقة يتساءلون عن سبب قولي لذلك، هذه هي طبيعتي، وسأظل كذلك حتى أعتزل».

ويأتي حديث يامال عن الجائزة في ظل منافسة قوية على الكرة الذهبية 2026، بعدما دخل ضمن قائمة المرشحين للجائزة، التي يُقام حفلها في لندن يوم 26 أكتوبر المقبل.

لامين يامال الكرة الذهبية برشلونة

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