أودينيزي يعلن التعاقد مع ديفيد ألابا في تجربة جديدة بالدوري الإيطالي

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ وريال مدريد السابق، في صفقة جديدة يخوض من خلالها اللاعب صاحب الـ34 عامًا تجربة مختلفة في الدوري الإيطالي.

ديفيد ألابا ينتقل إلى الدوري الإيطالي

وأتم ألابا الفحوصات الطبية في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن يوقع عقود انتقاله إلى أودينيزي، في صفقة قصيرة الأمد تمتد لموسم واحد، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

وكان المدافع النمساوي قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى عدد من الأندية، من بينها إنتر ميامي الأمريكي، ويونيون برلين الألماني، وكلوب أمريكا المكسيكي، والسد القطري، قبل أن يحسم مستقبله بالانضمام إلى أودينيزي.

وأكد ألابا، عقب توقيع العقود، أنه لا ينظر إلى انتقاله للدوري الإيطالي باعتباره محطة أخيرة في مسيرته، مشددًا على رغبته في العودة للمنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال المدافع النمساوي: «خضت العديد من التجارب وحققت الكثير خلال مسيرتي، لكن هناك أمرًا واحدًا لم يتغير، وهو رغبتي في تحقيق الانتصارات مجددًا. أريد المنافسة من جديد وتحقيق شيء مميز، وهذه هي العقلية التي أحملها معي إلى أودينيزي».

وأضاف: «أرغب في نقل خبرتي إلى غرفة الملابس، وتحمل المسؤولية وتقديم المساعدة كلما أمكن، خاصة للاعبين الشباب».

وشدد ألابا على تمسكه بطموحاته داخل المستطيل الأخضر، قائلًا: «أنا لا آتي إلى هنا لمجرد أن أكون اللاعب صاحب الخبرة في الفريق، وبالتأكيد لا آتي إلى هنا لإنهاء مسيرتي. ما زلت طموحًا للغاية، وما زلت أؤمن بشدة بما يمكنني تقديمه داخل الملعب».

وتابع: «أريد مواصلة التقدم، وتقديم أفضل مستوى ممكن في الدوري الإيطالي أسبوعًا بعد آخر، وتحقيق شيء ما. أنا متحمس للغاية لهذا التحدي، وما زال لدي الكثير لأثبته لنفسي».

وكان ألابا قد أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن ريال مدريد خلال الصيف، بعدما أمضى خمسة مواسم مع النادي الإسباني، حقق خلالها 11 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

ويأمل ألابا في استعادة جاهزيته البدنية والحفاظ على استمراريته مع أودينيزي، في ظل معاناته من الإصابات خلال الفترة الماضية، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بالدوري الإيطالي.