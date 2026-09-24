قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: تمويل تشاركي بين 3 وزارات لدعم مشروعات الشباب بالمحافظات
1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي
أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية ومروة ناجي يختتمان فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية» بحفل موسيقي على المسرح الكبير
قرار عاجل من البنك المركزي| خامس تثبيت لأسعار الفائدة.. وهذا سعر الدولار
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد
اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9
بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا
التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
طارق يحيى يثير الجدل : حسام عبد المجيد في الأهلي ..وبيزيرا في الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أودينيزي يعلن التعاقد مع ديفيد ألابا في تجربة جديدة بالدوري الإيطالي

ديفيد ألابا
ديفيد ألابا
عمرو مصطفى

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ وريال مدريد السابق، في صفقة جديدة يخوض من خلالها اللاعب صاحب الـ34 عامًا تجربة مختلفة في الدوري الإيطالي.

ديفيد ألابا ينتقل إلى الدوري الإيطالي 

وأتم ألابا الفحوصات الطبية في العاصمة الإيطالية روما، قبل أن يوقع عقود انتقاله إلى أودينيزي، في صفقة قصيرة الأمد تمتد لموسم واحد، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

وكان المدافع النمساوي قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى عدد من الأندية، من بينها إنتر ميامي الأمريكي، ويونيون برلين الألماني، وكلوب أمريكا المكسيكي، والسد القطري، قبل أن يحسم مستقبله بالانضمام إلى أودينيزي.

وأكد ألابا، عقب توقيع العقود، أنه لا ينظر إلى انتقاله للدوري الإيطالي باعتباره محطة أخيرة في مسيرته، مشددًا على رغبته في العودة للمنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال المدافع النمساوي: «خضت العديد من التجارب وحققت الكثير خلال مسيرتي، لكن هناك أمرًا واحدًا لم يتغير، وهو رغبتي في تحقيق الانتصارات مجددًا. أريد المنافسة من جديد وتحقيق شيء مميز، وهذه هي العقلية التي أحملها معي إلى أودينيزي».

وأضاف: «أرغب في نقل خبرتي إلى غرفة الملابس، وتحمل المسؤولية وتقديم المساعدة كلما أمكن، خاصة للاعبين الشباب».

وشدد ألابا على تمسكه بطموحاته داخل المستطيل الأخضر، قائلًا: «أنا لا آتي إلى هنا لمجرد أن أكون اللاعب صاحب الخبرة في الفريق، وبالتأكيد لا آتي إلى هنا لإنهاء مسيرتي. ما زلت طموحًا للغاية، وما زلت أؤمن بشدة بما يمكنني تقديمه داخل الملعب».

وتابع: «أريد مواصلة التقدم، وتقديم أفضل مستوى ممكن في الدوري الإيطالي أسبوعًا بعد آخر، وتحقيق شيء ما. أنا متحمس للغاية لهذا التحدي، وما زال لدي الكثير لأثبته لنفسي».

وكان ألابا قد أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن ريال مدريد خلال الصيف، بعدما أمضى خمسة مواسم مع النادي الإسباني، حقق خلالها 11 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

ويأمل ألابا في استعادة جاهزيته البدنية والحفاظ على استمراريته مع أودينيزي، في ظل معاناته من الإصابات خلال الفترة الماضية، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بالدوري الإيطالي.

ديفيد ألابا أودينيزي الدوري الايطالي بايرن ميونيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصدق قيمة رفيعة تسهم في بناء المجتمع وتربية الأبناء على الأخلاق

مفتي الجمهورية يلتقي السفيرة أميرة فهمي

المفتي يلتقي أميرة فهمي قبيل توليها مهامها في سنغافورة لبحث التعاون العلمي والفكري

دار الإفتاء

هل يجوز للأب إلزام ابنه بالتصدق من تجارته؟.. دار الإفتاء توضح

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد