البنك التجاري الدولي مصر CIB يمول مشروع (EMS) Eroglu Knitting بقيمة 80 مليون دولار لدعم توسعات المجموعة في مصر

في إطار دوره في دعم القطاع الصناعي وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، في توفير تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليون دولار لصالح مشروع (EMS) Erogl Knitting التابع لمجموعة Eroglu Global Holding التركية، لتمويل استكمال المجمع الصناعي المتكامل للمجموعة في منطقة القنطرة غرب

ويتضمن التمويل قرضًا متوسط الأجل بقيمة 75 مليون دولار، بالإضافة إلى تسهيل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 5 ملايين دولار، فيما يمتد أجل القرض إلى 7 سنوات مخصص لتمويل شراء الآلات والمعدات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

ويأتي التمويل في إطار استراتيجية CIB الهادفة إلى دعم الاستثمارات الصناعية الكبرى ذات القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، إلى جانب مساندة الشركات العالمية الراغبة في توسيع استثماراتها بالسوق المحلية.

ويقام مشروع(EMS) Eroglu Knitting باستثمارات إجمالية تصل إلى 140 مليون دولار وعلى مساحة تبلغ نحو 150 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب، ومن المخطط أن يصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية المتكاملة في مصر، مع توفير أكثر من 4,500 فرصة عمل.

تهدف الشركة ان تصبح شريك الاعمال المفضل للعلامات التجارية الرائدة عالميا و ذلك من خلال قوتها التصنيعية المتكاملة التي تمتد بداية من القطن كمادة خام رئيسية، مرورًا بعمليات الغزل والحياكة والصباغة، وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة بأحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في صناعة المنسوجات.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع عند اكتمال مراحله إلى نحو 24 مليون قطعة من الملابس الجاهزة سنويًا، إلى جانب إنتاج الخيوط والأقمشة المصبوغة، مع توجيه فائض الإنتاج إلى البيع لعملاء آخرين.

كما يستهدف المشروع تحقيق إيرادات سنوية تبلغ نحو 165 مليون دولار عند الوصول إلى كامل طاقته التشغيلية، مع توجيه 100% من مبيعاته إلى التصدير، بواقع نحو 50% للأسواق الأوروبية، و30% للولايات المتحدة، و20% لأسواق أخرى، بما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويدعم تنافسية الصادرات المصرية.

و قد صرح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي CIB،:

«يعكس هذا التمويل ثقة البنك في قوة القطاع الصناعي المصري وقدرته على جذب استثمارات دولية كبرى، وخاصة قطاع الغزل و النسيج و الملابس الجاهزة كما يؤكد التزام البنك بدعم المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل. وننظر إلى مشروع(EMS) Eroglu Knitting باعتباره إضافة مهمة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، خاصة في ظل اعتماده على نموذج إنتاج متكامل وتوجيه كامل إنتاجه للأسواق الخارجية».

وأضاف: «يحرص CIB على بناء شراكات طويلة الأجل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى وخطط توسعاتها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير».

كما صرح السيد نورتين إيروغلو، رئيس مجلس إدارة شركة إيروغلو جلوبال هولدينج، قائلاً: بدأت مجموعة اروجلو استثمارها في مصر عام 2007 بإنشاء أول مصانع المجموعة في الإسماعيلية، وواصلت مجموعة اروجلو جلوبال هولدينج النمو بإقامة مصنع DNM بالمنطقة الحرة العامة بدمياط عام 2009 باستثمارات 100 مليون دولار حتى أصبح المصدر الأول في القطاع، ثم توسعنا فيه بـقيمة 60 مليون دولار.

ومع ما وجدناه من دعم الدولة المصرية وتشجيعها للاستثمار، انتقلنا إلى مرحلة جديدة بإنشاء مصنعي Eroglu Knitting (EMS) و Eroglu Garmentsبالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 210 ملايين دولار، ليبلغ إجمالي استثماراتنا 370 مليون دولار.

واليوم، نخطو مع CIB خطوة جديدة تواكب هذا النمو، من خلال تمويل متوسط الأجل لماكينات المرحلتين الثانية والثالثة لمصنع Eroglu Knitting (EMS) ، وتمويل جزئي للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وتأتي هذه الشراكة دعماً لطموحنا في بلوغ صادرات قدرها 450 مليون دولار بحلول نهاية 2027، وتوفير نحو 10,700 فرصة عمل مع اكتمال التشغيل.

ونحن نرى في CIB شريكاً استراتيجياً لمسيرة نمو متواصلة، لا يواكب استثماراتنا فحسب، بل يشاركنا طموحنا في تعزيز الإنتاج والتصدير من مصر إلى الأسواق العالمية؛ ومن خلال هذه الشراكة، نمضي بخبراتنا العريقة في صناعة المنسوجات نحو آفاق المستقبل، مستندين إلى منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على أحدث التقنيات وقدرات تصديرية قوية تخدم كبرى الماركات العالمية، الأمر الذي يعزز مكانة السوق المصري ويسلط الضوء على إمكاناته الواعدة.