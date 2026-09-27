شرطة جنوب أفريقيا: مقتل واصابة 21 شخصا في حادث إطلاق نار جديد في كيب تاون

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 آخرين؛ إثر عملية إطلاق نار جديدة في /لواندل/ إحدى ضواحي مدينة /كيب تاون/ في الساعات الأولى من صباح اليوم /الأحد/.

وذكرت الشرطة - في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية - أن "التقارير الرسمية تشير إلى أن مسلحين اقتحموا منشأة ترفيهية تبيع لحوم الشواء الساعة 1:46 صباحًا، وأطلقوا النار على روادها"، مضيفا أنه "نتيجة لذلك، توفي 5 أشخاص في مكان الحادث، بينما فارق 5 آخرون الحياة متأثرين بجراحهم بعد نقلهم إلى المرافق الطبية. ويتلقى 11 آخرون العلاج من إصاباتهم".

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقات في جرائم القتل والشروع في القتل. وسيتم الكشف عن هويات الضحايا فور إبلاغ ذويهم.

وكانت شرطة جنوب أفريقيا قد أعلنت - في وقت سابق من صباح اليوم - مقتل 17 شخصًا وإصابة 15 آخرين؛ في حادث منفصل إثر إطلاق نار استهدف رواد حانة في منطقة /وديلا/ غرب إقليم /جاوتينج/ مساء الليلة الماضية، فيما أطلقت الشرطة عملية مطاردة بحثًا عن ثمانية مسلحين مجهولي الهوية.

يذكر أن الشرطة أفادت في بيان بأن المشتبه بهم أطلقوا النار على رواد الحانة من داخلها وخارجها، قبل أن يفروا من المكان على متن مركبتين، مبينة أن المسلحين كانوا يحملون بنادق ومسدسات، ويشتبه في أنهم سرقوا هواتف محمولة من بعض رواد الحانة قبل فرارهم، فيما أضرمت النيران في مركبتين خلال الحادث.

ولم تحدد السلطات حتى الآن الدافع وراء الهجوم، بينما فتحت الشرطة تحقيقات في 17 واقعة قتل، و15 واقعة شروع في القتل، وحالتي إتلاف متعمد للممتلكات.