تايوان تحتفل بفشل "شي" في انتزاع تنازلات بشأن الجزيرة خلال زيارته لواشنطن

يحتفل المسؤولون التايوانيون بعودة الرئيس الصيني شي جين بينج من زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى أي اتفاق جوهري بشأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، أن شي ضغط على ترامب للتعامل مع قضية تايوان "بحكمة" لكنه لم يحصل على أي التزامات من البيت الأبيض، حيث بدت أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ عقد فرصة لتوثيق الروابط الشخصية أكثر من تحقيق اختراقات علنية حول القضايا الخلافية ومنها تايوان.

هدنة تجارية وتمسك بملف تايوان



ومن النتائج الملموسة للزيارة اتفاق الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين كانت ستنتهي في 10 نوفمبر، وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن تفاصيل الاتفاق ستعلن الاثنين.



وضغط الرئيس الصيني على ترامب الخميس قائلاً إنه يأمل أن "تتعامل الولايات المتحدة مع قضية تايوان بحكمة" وأن "يلتزم الجانب الأمريكي بالموقف الصحيح المتمثل في معارضة استقلال تايوان" وفق الإعلام الصيني الرسمي.

ولا تربط واشنطن شأنها شأن معظم الدول علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها ملزمة قانوناً بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها وتعد أكبر مصدر أسلحة لها، وكان حلفاء واشنطن الآسيويون يراقبون عن كثب حديث ترامب عن تايوان بعد زيارة شي.

وأكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية في افتتاحية أن تايوان "تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا يمكن كسره في العلاقات الصينية الأمريكية".

مبيعات الأسلحة وارتياح في تايبيه

وكان ترامب أوقف بعد زيارته الرسمية لبكين في مايو ما كان سيصبح أكبر صفقة بيع أسلحة لتايوان على الإطلاق بنحو 14 مليار دولار واصفاً إياها بأنها "ورقة تفاوض جيدة جداً"، وهو ما اعتبر انتصاراً لحملة بكين لإحداث شرخ بين تايبيه وواشنطن، لكن لم تظهر مؤشرات على حصول شي على تنازلات إضافية خلال زيارته هذا الأسبوع.

وقال وانج هونج جين أستاذ العلوم السياسية في جامعة تشنغ كونغ الوطنية إن نتائج القمة حتى الآن أفضل من المتوقع حيث لم يثر “شي” مبيعات الأسلحة بشكل مباشر ولم تكن تايوان محور التركيز الرئيسي، مضيفاً أن حكومة تايوان كانت على "تواصل مستمر" مع واشنطن بشأن القمة.

وأدلى نائب وزير خارجية تايوان فرانسوا وو برد الحكومة صباح السبت مشيراً إلى أن ترامب فعل الشيء الصحيح لمصالح أمريكا نفسها بعدم الخضوع للضغوط الصينية، معتبراً أن الحفاظ على مبيعات الأسلحة لتايوان ومنحها القدرة على الدفاع عن نفسها و"السماح لصناعة أشباه الموصلات في تايوان بمواصلة المساهمة في العالم" يمثل مصالح أمريكية مهمة.

الرقائق والذكاء الاصطناعي

وتعد تايوان أبرز منتجي الرقائق المتقدمة التي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ملف أبدى ترامب اهتماماً كبيراً به مقترحاً إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي إلى "الذكاء الخارق" ورافضاً مخاوف السلامة.

وقال ديفيد بيردو سفير الولايات المتحدة لدى الصين لشبكة سي إن بي سي، إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة ترامب تجاه تايوان بما في ذلك قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979 الذي ينص على بيع الأسلحة للجزيرة، مضيفاً: "نريد السلام عبر المضيق.. لا نريد الإكراه.. لا ندعم الاستقلال ونعتقد أن الرئيس شي قد فهم هذه الرسالة وقد أبدى الرئيس ترامب احتراماً واستمع إلى وجهة نظرهم".