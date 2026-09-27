مقتل 17 شخصًا وإصابة 15 في إطلاق نار داخل حانة بجنوب أفريقيا

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، مقتل 17 شخصًا وإصابة 15 آخرين؛ في إطلاق نار استهدف رواد حانة في منطقة وديلا، غرب إقليم جاوتينج مساء الليلة الماضية، فيما أطلقت الشرطة عملية مطاردة بحثًا عن ثمانية مسلحين مجهولي الهوية.

وأفادت الشرطة- في بيان- بأن المشتبه بهم أطلقوا النار على رواد الحانة من داخلها وخارجها، قبل أن يفروا من المكان على متن مركبتين، مبينة أن المسلحين كانوا يحملون بنادق ومسدسات، ويُشتبه في أنهم سرقوا هواتف محمولة من بعض رواد الحانة قبل فرارهم، فيما أُضرمت النيران في مركبتين خلال الحادث.

ولم تحدد السلطات حتى الآن الدافع وراء الهجوم، بينما فتحت الشرطة تحقيقات في 17 واقعة قتل، و15 واقعة شروع في القتل، وحالتي إتلاف متعمد للممتلكات.