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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن كتب مدرسة الميناء بالغردقة دون إصابات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة الغردقة، صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للكتب المدرسية بمدرسة الميناء، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل المخزن، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت القوات التعامل مع الحريق ومحاصرة مصدر النيران.

ونجحت جهود الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى باقي مباني المدرسة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب انتهاء أعمال السيطرة على النيران.

من جانبه، أكد علاء حسن، مدير إدارة الغردقة التعليمية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين، مشيرًا إلى أن مخزن الكتب يقع في موقع منفصل عن فصول الطلاب.

وأوضح مدير الإدارة التعليمية أن موقع المخزن ساعد في الحد من تأثير الحريق على باقي أجزاء المدرسة، مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية نتيجة الواقعة.

وتجري الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، مع متابعة آثار الواقعة داخل المدرسة.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر حريق مدرسة الميناء الغردقة

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