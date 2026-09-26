مطار الغردقة يستقبل 153 رحلة دولية اليوم.. وهذه ذروة الوصول السياحي خلال الأسبوع

تشهد مدينة الغردقة، اليوم السبت، دفعة جديدة من التدفقات السياحية مع وصول 153 رحلة طيران دولية إلى مطار الغردقة الدولي، قادمة من مطارات أوروبية ودولية، وعلى متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة لقضاء عطلاتهم في مدن ومنتجعات البحر الأحمر.

وتزامنًا مع كثافة الرحلات، تسجل صالات الوصول بالمطار حركة نشطة على مدار اليوم، فيما تواصل الجهات المعنية استعداداتها للتعامل مع الأفواج السياحية وإنهاء إجراءات القادمين، قبل توجههم إلى أماكن الإقامة المختلفة بالغردقة والمناطق المحيطة بها.

ويأتي هذا العدد من الرحلات ليجعل اليوم السبت الأكثر استقبالًا للرحلات السياحية بمطار الغردقة خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار حركة الطيران الوافدة من الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية التي تمثل مصدرًا مهمًا للسياحة القادمة إلى البحر الأحمر.

ومع وصول الأفواج الجديدة، تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال النزلاء، بينما تتواصل البرامج السياحية والترفيهية التي تشمل الرحلات البحرية وزيارات الجزر ومواقع الغوص، إلى جانب الأنشطة المائية التي تجذب السائحين خلال فترة إقامتهم.

ويعكس ارتفاع حركة الوصول إلى مطار الغردقة استمرار النشاط السياحي بالمدينة، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من السائحين للاستمتاع بالشواطئ والمقومات الطبيعية والأنشطة البحرية التي تتميز بها الغردقة.