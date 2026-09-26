ضبط السائق المتسبب.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروع بالدائري الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي حادث تصادم مأساويا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة، إثر وقوع تصادم بين سيارة نقل وعدة سيارات أخرى.

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير مروع على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور، انتقلت قيادات المرور وسيارت الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وقوع تصادم عنيف أسفر عن الضحايا والمصابين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثامين المتوفين إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط السائق المتسبب

ونجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.