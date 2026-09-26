وزير الخارجية: المصريون بالخارج شريك أساسي في دعم جهود التنمية الوطنية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه مع عدد من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، أن المصريين بالخارج يمثلون جسراً هاماً للتواصل بين مصر ومختلف المجتمعات التي يعيشون فيها، وشريكاً أساسياً في دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز المصالح المصرية في الخارج.

وجاء اللقاء في إطار الاهتمام الدائم بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين المصريين بالخارج.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزير عبد العاطي أعرب - خلال كلمته في اللقاء - عن بالغ التقدير لدورهم الفاعل في تعزيز الروابط بين مصر والولايات المتحدة، وإسهاماتهم في التعريف بمصر وتعزيز صورتها في المجتمع الأمريكي.

وأكد على حرص الدولة على دعم الكفاءات المصرية بالخارج، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من قوة مصر الناعمة وصورتها المشرفة في الخارج.

وأضاف أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية في رعاية المصريين بالخارج والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى التطوير المستمر للخدمات القنصلية من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستجابة لتطلعاتهم.

وأشار إلى عدد من المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تيسير استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والاستفادة من خبراتهم الدولية بما يدعم جهود التنمية الوطنية.

وأشار السفير نادر زكي، إلى أن الوزير عبد العاطي أشاد بنجاح النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، التي عقدت بالقاهرة في أغسطس 2026، وما أسفر عنها من توصيات عملية تعكس الشراكة المستمرة بين الدولة وأبنائها بالخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الوزير وأبناء الجالية، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الموضوعات التي تمس مصالح المصريين بالخارج.

وأكد الوزير ، على حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل معهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.