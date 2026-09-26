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الصين تؤكد استعدادها للعمل مع غانا و قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تؤكد استعدادها للعمل مع غانا و قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية

نائب الرئيس الصيني
نائب الرئيس الصيني
أ ش أ

أكد نائب الرئيس الصيني "هان تشنج" استعداد بلاده للعمل مع غانا لتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، والمضي قدما في الصداقة التقليدية، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، و توسيع التعاون العملي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وغانا بشكل مطرد.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس الصيني بالرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، في نيويورك على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

وأوضح "هان" أن الصداقة بين الصين وغانا قد نشأت على أيدي الجيل الأقدم من قادة البلدين، مؤكدا أنها صمدت أمام اختبار الزمن.

وأضاف أن الصين وغانا تجمعها مصالح مشتركة واسعة النطاق فيما يتعلق بتعزيز الوحدة والاعتماد على الذات والتنمية والنهضة بين دول الجنوب العالمي، داعيا الجانبين إلى دعم بعضهما البعض بقوة و تعزيز التضامن والتعاون في ظل الظروف الجديدة.

وأكد استعداد الصين لتعزيز التعاون مع غانا في عدة مجالات، منها التعدين والطاقة الخضراء والتدريب المهني وتنمية الشباب.

ودعا أيضا غانا إلى الاستمرار في تقديم بيئة أعمال مواتية للشركات الصينية للاستثمار والعمل فيها، والاستفادة الكاملة والفعالة من سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة بشكل أفضل.

من جهته، قال الرئيس ماهاما إن العلاقات بين غانا والصين لها أساس تاريخي قوي، وإن غانا تقدر بصدق الدعم والمساعدة القيمين اللذين قدمتهما الصين على مر السنين.

وأكد أن غانا تلتزم دائما بمبدأ صين واحدة، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتعدين والتصنيع، إلى جانب تعزيز التبادلات الشعبية لإثراء العلاقات الثنائية باستمرار.

وأشار إلى أن غانا تدعم المبادرات العالمية التي طرحتها الصين ومستعدة لتعميق التنسيق متعدد الأطراف معها والتعاون في إطار الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن الجانبين سيعملان معا على تعزيز نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا.

من جهة أخرى، أعرب نائب الرئيس الصيني، خلال لقائه بالرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن استعداد الصين للعمل مع قبرص لبناء شراكة استراتيجية تحقق فوائد أكبر لشعبي البلدين.

وقال "هان" إنه على الرغم من اختلاف الأنظمة الاجتماعية والتقاليد الثقافية بين الصين وقبرص، فإن البلدين لطالما احترما بعضهما البعض وتعاملا على قدم المساواة، ما يطرح أمام المجتمع الدولي نموذجا جيدا للصداقة والتعاون.

وأشار إلى أن العام الحالي يوافق الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذكرى الخامسة لإقامة شراكتهما الاستراتيجية، وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع قبرص لترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التعاون متبادل المنفعة، وتعزيز التنسيق على المستوى متعدد الأطراف.

من جهته، أكد خريستودوليدس التزام قبرص الراسخ بسياسة صين واحدة، مشيرا إلى أن قبرص كانت دائما شريكة موثوق بها للصين، وعبر عن تطلع بلاده إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعميق التبادلات والتعاون في مجالات كالعلوم والتكنولوجيا والزراعة والسياحة، فضلا عن تعزيز التنسيق على المستوى متعدد الأطراف.

نائب الرئيس الصيني هان تشنج غانا

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