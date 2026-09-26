وزير الخارجية يلتقي المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الجمعة ، مع عدد من المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء عن الاعتزاز بالدور المتميز الذي يضطلع به الكوادر المصرية في مختلف أجهزة الأمم المتحدة، مؤكداً أن ما يقدمونه من إسهامات ملموسة يعكس ما يتميزون به من كفاءة وخبرات وقدرات مهنية، ويسهم في تعزيز الحضور المصري في مختلف مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتناول الوزير عبد العاطي جهود وزارة الخارجية لدعم وتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، وتشجيع الكفاءات المصرية على الانخراط في العمل الأممي، والاستفادة من خبراتهم وتواصلهم مع مؤسسات الدولة، بما يخدم المصالح المصرية ويدعم حضور مصر في مختلف مجالات العمل الدولي.

كما استمع وزير الخارجية إلى رؤى ومقترحات المشاركين بشأن سبل تعزيز إسهام الكفاءات المصرية في منظومة العمل الدولي، مؤكداً أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المستمر معهم، وتبادل الخبرات والمعارف بما يعزز من الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.